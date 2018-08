Kosovo: premier Haradianj lancia revisione Strategia nazionale di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo deve essere in grado di difendersi contro tutte le minacce: lo ha dichiarato oggi il primo ministro Ramush Haradinaj, secondo quanto riportato sulla propria pagina Facebook ufficiale. "La strategia di sicurezza è la risposta che le nostre istituzioni devono avere in ogni momento per affrontare le sfide nel garantire le vite dei cittadini del Kosovo, la sovranità del paese, la sua integrità territoriale e l'ordine costituzionale", ha affermato Haradinaj citato dall'emittente "Rtk". "Oggi, con il Gruppo di lavoro, abbiamo discusso sulla revisione della Strategia di sicurezza. Il Kosovo deve essere in grado di difendersi in tutte le dimensioni, per la pace nella regione e oltre, contro le potenziali minacce", ha affermato il premier di Pristina. (segue) (Kop)