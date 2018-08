Balcani: ministro Esteri russo Lavrov, Pristina non rispetta accordi raggiunti con Belgrado (4)

- La portavoce del ministero degli Esteri della Russia è stata a inizio agosto in visita a Belgrado dove ha avuto alcuni incontri con i leader politici della Serbia. Zakharova si è anche recata nella località di Guca, nella Serbia occidentale. Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha incontrato Zakharova prima della tappa a Cupa, dove la portavoce è stata nominata cittadina onoraria. La visita avviene in vista della prossima missione a Mosca del presidente della Serbia Vucic si recherà, prevista per il 15 settembre al fine di discutere con l'omologo Vladimir Putin la questione del "Kosovo". Secondo quanto scritto dal quotidiano "Vecernje novosti", "il tema del Kosovo sarà centrale durante l'incontro tra i due capi di Stato". (segue) (Res)