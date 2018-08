Kosovo: nuovo ambasciatore Usa a Pristina, "posizione Washington non è cambiata" (2)

- "La nostra posizione non è cambiata", ha riposto Kosnett, aggiungendo che "noi sosteniamo il dialogo tra i due paesi, con la mediazione dell'Unione europea. Pensiamo che sia di un'importanza critica che i due paesi siano in grado di discutere su nuove idee. Questa pero' – ha precisato il diplomatico Usa – non è una parola-codice per coprire l'idea degli scambi di territori. Noi vogliamo vedere quali idee proporranno i due governo. Il nostro obiettivo a lungo termine è di avere una stabilità nella regione e la soluzione dei vecchi disaccordi fra i due paesi in forme che rafforzino le relazioni di Kosovo e Serbia con l'Occidente", ha spiegato il futuro ambasciatore Usa a Pristina. "Se verrò confermato all'incarico io premerò perché il Kosovo lavori per una soluzione che migliori la vita e garantisca la sicurezza a tutti i suoi cittadini", ha sottolineato Kosnett. (segue) (Alt)