Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, su associazione comuni serbi dovremmo imparare dalla Bosnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal coordinatore nazionale kosovaro per le riforme, Besnik Tahiri, l'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo "non avrà poteri esecutivi". Tahiri ha affermato che tutte le istituzioni kosovare devono rispettare la decisione della Corte costituzionale in materia, mentre il governo di Pristina garantisce che l'Associazione dei comuni serbi non avrà competenze esecutive. La bozza dello statuto istitutivo dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo dovrebbe essere presentata a breve a Bruxelles e al governo di Pristina, secondo quanto annunciato all'emittente "Radio Free Europe" dal ministero di Pristina competente per la riforma. Secondo quanto reso noto, non è ancora stata decisa una data ufficiale per la presentazione della bozza dello statuto a Bruxelles. (segue) (Kop)