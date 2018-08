I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: fonti stampa, commissione governativa Pristina avvia preparativi per demarcazione confini - Una commissione governativa kosovara per la demarcazione dei confini ha avviato i preparativi per la demarcazione dei confini con la Serbia. E' quanto riportato dall'emittente radiotelevisiva serba "Rts", citando il presidente della commissione kosovara Shpejtim Bulliqi, secondo cui l'inizio dei lavori è stato segnato dalla raccolta dei documenti. "Non ci sono ostacoli per demarcare il confine", ha dichiarato Bulliqi. "I preparativi nella commissione, la raccolta dei documenti e la predisposizione della strategia sono iniziati su richiesta del primo ministro Ramush Haradinaj. Ci sono alcuni cambiamenti lungo la linea di confine. Comunque, tutti questi cambiamenti della frontiera sono sostenuti da documenti e decisioni politiche", ha spiegato il presidente della commissione governativa kosovara come riportato dall'agenzia di stampa "Mia". (Res)