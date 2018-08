Speciale difesa: premier serba Brnabic, è il momento di uscire da "conflitto congelato" del Kosovo

- E' giunto il momento per la Serbia di uscire dal "conflitto congelato" sulla questione del Kosovo: lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riporta la stampa locale. La Brnabic, in un'intervita per l'agenzia "Tanjug", ha fatto appello a tutti gli attori della politica e della vita pubblica nazionale a mostrare responsabilità riguardo alla questione kosovara. "L'individuazione di una soluzione a lungo termine per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina è senza dubbio la questione politica più importante per il futuro del nostro paese e della nostra popolazione", ha osservato la premier. (Seb)