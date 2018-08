Kosovo: premier Haradianj lancia revisione Strategia nazionale di sicurezza (3)

- La necessità di completare il processo per la trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un Esercito regolare è stato il tema centrale del colloquio tra Thaci e Stoltenberg. Per Thaci, l'obiettivo è creare "Forze armate multietniche e professionali, in pieno coordinamento con i nostri alleati atlantici". In precedenza, le ambasciate di Stati Uniti e Germania hanno ribadito la loro posizione sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito. Washington e Berlino hanno chiarito che per Pristina sarà necessario procedere tramite modifiche costituzionali prima di avere un vero e proprio Esercito. Le rappresentanza diplomatiche dei due paesi invitano inoltre le autorità di Pristina ad usufruire del sostegno da parte della Nato durante il processo di trasformazione delle Ksf in Esercito. (segue) (Kop)