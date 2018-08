Kosovo: nuovo ambasciatore Usa a Pristina, "posizione Washington non è cambiata"

- La posizione degli Stati Uniti sulla soluzione delle controversie fra Kosovo e Serbia non è cambiata: lo ha affermato Philip Kosnett, il diplomatico statunitense nominato dal presidente Donald Trump per coprire l'incarico di ambasciatore in Kosovo, durante la seduta di udienza alla Commissione Affari esteri del Senato, che precede la conferma della sua nomina. I recenti sviluppi relativi al dialogo fra Pristina e Belgrado, ed in particolare il dibattito sul probabile "scambio di territori', sono stati al centro delle domande che sono state rivolte a Kosnett. Riferendosi alle dichiarazioni del ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, su "una posizione statunitense più vicina alla nostra", al termine dell'incontro di fine luglio con il consigliere della Casa Bianca Jared Kushner e alle "speculazioni su un sostegno degli Stati Uniti all'idea degli scambi di territori fra Kosovo e Serbia, il senatore Chris Murphy ha chiesto a Kosnett quali siano le istruzioni avute sulla posizione di Washington e se tale posizione fosse cambiata. (segue) (Alt)