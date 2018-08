Kosovo: nuovo ambasciatore Usa a Pristina, "posizione Washington non è cambiata" (3)

- A Pristina intanto fonti dell'ambasciata statunitense, riferendosi all'attuale dibattito in corso nei due paesi, hanno dichiarato al quotidiano locale "Zeri" che "gli Stati Uniti continuano a sostenere il dialogo tra Serbia e Kosovo mediato dall'Ue, ma non permettono "libertà illimitata" in questo processo. Secondo le fonti dell'ambasciata, le parti nel dialogo dovrebbero raggiungere un accordo in grado di eliminare l'instabilità nella regione dei Balcani. "Il contenuto di ogni accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia dovrebbe venire dalle due parti. Continueremo a sostenere entrambe le parti e l'Ue come mediatore. Il Kosovo e la Serbia dovrebbero raggiungere un accordo attuabile, sostenibile e che non crea instabilità in nessuno dei paesi o nella regione", hanno affermato le fonti dell'ambasciata Usa, aggiungendo che "questo richiederà visione e flessibilità da entrambe le parti". (Alt)