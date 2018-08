Kosovo-Serbia: ambasciata Usa, avanti con dialogo ma parti non hanno "libertà illimitata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' giunto il momento per la Serbia di uscire dal conflitto congelato sulla questione del Kosovo", ha detto ieri la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riporta la stampa locale. La Brnabic, in un'intervita per l'agenzia "Tanjug", ha fatto appello a tutti gli attori della politica e della vita pubblica nazionale a mostrare responsabilità riguardo alla questione kosovara. "L'individuazione di una soluzione a lungo termine per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina è senza dubbio la questione politica più importante per il futuro del nostro paese e della nostra popolazione", ha osservato la premier. (segue) (Kop)