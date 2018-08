Balcani: ambasciatore Usa Volker, benefici per tutti da chiusura questione Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intero mondo occidentale, salvo alcune eccezioni, considera il Kosovo come un territorio indivisibile e sovrano", ha ammesso lo scorso venerdì il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo quanto riportato dall'emittente "B92". Vucic è tornato sul tema commentando le dichiarazioni del giorno prima da parte del cancelliere tedesco Angela Merkel, secondo cui nei Balcani sono "inammissibili" discussioni su modifiche ai confini. "Lei ha già delimitato i confini tra di noi, separando l'intero Kosovo dalla Serbia", ha osservato Vucic. Il presidente, alla luce di questo stato delle cose, si è detto sorpreso "dall'isteria" di qualcuno in Serbia, il quale lo ha fortemente criticato per la sua frase relativa all'obiettivo di demarcare i confini tra serbi e albanesi. Secondo Vucic, nonostante le polemiche politiche riguardo il delicato dibattito sul dialogo con il Kosovo, non esiste alcun rischio per la coalizione di governo, anche "se a chiunque non piaccia qualcosa è libero di lasciare". (segue) (Kop)