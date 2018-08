I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, "correzione" confini "sradicherà" sogni di Belgrado - La "correzione" dei confini tra Serbia e Kosovo "sradicherà" i sogni della Serbia di arrivare ad una divisione del Kosovo. Lo ha affermato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, cercando di placare le tensioni, createsi in patria attorno alla sua proposta di accordo con Belgrado, nel corso di un'intervista al quotidiano "Epoka". "La correzione dei confini e l'inclusione di Presevo, Medvedje e Bujanovac nel Kosovo sradica in maniera definitiva i sogni di lunga data dell'Accademia delle scienze e delle arti della Serbia per una divisione del Kosovo e per la creazione di una Republika Srpska in Kosovo", ha dichiarato Thaci. Secondo il presidente, è necessario correggere i confini tra Kosovo e Serbia tramite un processo "trasparente e responsabile" al termine del quale "i cittadini potranno dire la loro tramite un referendum". Intanto il movimento Vedevendosje ha ammonito il presidente Thaci chiedendogli di abbandonare i piani per una modifica dei confini, a costo di "dover lasciare l'incarico" a causa delle proteste di piazza. (segue) (Res)