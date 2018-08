Balcani: ambasciatore Usa Volker, benefici per tutti da chiusura questione Kosovo

- La Serbia e l'intera regione dei Balcani trarrebbe beneficio dalla chiusura definitiva della questione del Kosovo. E' quanto sostiene l'ex rappresentante Usa presso la Nato, l'attuale inviato speciale per l'Ucraina Kurt Volker, parlando all'emittente "Voice of America". Secondo il diplomatico Usa, è "un'ingiustizia" che la Serbia non abbia ancora riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. "Come risultato di ciò, sono bloccati nei rapporti con l'Ue e non sono completamente in grado di trarre beneficio dalla dichiarazione d'indipendenza", ha osservato Volker invitando "i serbi ad andare avanti". "A mio parere, la cosa migliore per la Serbia è l'ingresso nell'Ue. Se Kosovo e Serbia, come tutti gli altri paesi della regione, riescono a risolvere la questione kosovara, vedremo una regione dei Balcani molto più funzionale nei rapporti interetnici, nello sviluppo economico e dal punto di vista politico", ha detto. (segue) (Kop)