Kosovo: nonostante polemiche prosegue costruzione strada tra Decani e Plave (2)

- Il primo ministro Ramush Haradinaj ha criticato nelle scorse settimane "la cattiva informazione" relativa ai lavori di ricostruzione della strada nel comune di Decani, nel Kosovo occidentale, che dovrebbe connettere l'area al Montenegro. Haradinaj ha invitato i rappresentanti della comunità internazionale a recarsi di persona nell'area per "vedere che la ricostruzione è fatta su una strada già esistente" per cui non porterebbe nessuna violazione della legislazione sulla tutela delle aree protette. "Il popolo del Kosovo ha sempre vissuto in armonia con le comunità minoritarie, tramite il rispetto dell'eredità religiosa e culturale di tutti, senza differenze", ha detto Haradinaj affermando che "il governo del Kosovo è obbligato a riparare e gestire le strade in tutto il territorio del Kosovo". L'intervento di Haradinaj era arrivato mentre nel paese era esplosa una polemica dopo l'arresto dei lavori di costruzione della strada, pretesa anche dal monastero ortodosso del comune di Decani. I lavori, secondo quanto dichiarato dal viceministro delle Infrastrutture, sarebbero ora ripresi regolarmente. (segue) (Kop)