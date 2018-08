Kosovo: nonostante polemiche prosegue costruzione strada tra Decani e Plave

- La costruzione della strada tra Decani e Plave, nel nord del Kosovo, sta procedendo secondo i piani nonostante le pressioni della parte serba che conta di far valere lo status speciale per l'area che si trova nei pressi del monastero ortodosso di Decani. Lo riferisce l'emittente "Rtk". L'Ue è intervenuta recentemente sulla vicenda tramite una nota stampa facendo notare che "mentre viene riconosciuto il valore delle strade che collegano le comunità, bisogna seguire le procedure applicabili in materia". L'Ue ha invitato Pristina al rispetto delle normative sulle zone a protezione speciale "nell'interesse della tutela del patrimonio religioso e culturale, e rispettando lo stato di diritto in linea con gli impegni internazionali del Kosovo". Anche il segretario generale Onu Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per la situazione invitando le autorità locali al rispetto della legislazione che protegge le aree speciali. Il viceministro delle Infrastrutture di Pristina, Rexhep Kadriu, ha assicurato invece che i lavori proseguono secondo i piani e verranno completati quanto prima. Kadriu ha rimarcato che i lavori si svolgono interamente fuori dalla zona di protezione speciale: ogni problema, ha assicurato, sarà risolto tramite il dialogo con la chiesa ortodossa. (segue) (Kop)