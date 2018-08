Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, Ue preme su negoziati, da settembre proposte "più concrete" (2)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato la scorsa settimana che "la mia politica, nonché, il mio impegno, è quello di tracciare i confini tra noi e gli albanesi". Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", Vucic ha detto che "il fatto di avere un territorio che ognuno tratta diversamente e per la quale non sappiamo a chi appartiene sarà sempre fonte di potenziali scontri". Vucic ha dichiarato ai giornalisti a Sid, al confine con la Bosnia, che "l'accordo tra Belgrado e Pristina sarà rappresentato da un pacchetto a tutto tondo e non sarà semplificato come molti pensano". (segue) (Seb)