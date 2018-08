Balcani: presidente kosovaro Thaci, accordi di Ocrida "garanzia" per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi di Ocrida (Ohrid) sono la "migliore garanzia" per i diritti degli albanesi e per la stabilità nei Balcani: lo ha dichiarato, tramite il proprio profilo Facebook, il presidente del Kosovo Hashim Thaci, in occasione del 17mo anniversario della firma degli accordi nella località macedone sull'omonimo lago. Thaci, ricorda come gli accordi del 2001, abbiano "messo fine ad un conflitto armato" creando le condizioni "per la pace, la stabilità e la coesistenza inter-etnica in Macedonia". Secondo il presidente Thaci, "dopo 17 anni, tali accordi rimangono la migliore garanzia per i diritti degli albanesi e per la stabilità nella regione". "Il Kosovo rimane un partner della Macedonia e conta sulla tutela dei diritti della popolazione albanese", ha detto Thaci. (segue) (Mas)