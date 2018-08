Kosovo-Serbia: leader Vetevendosje Kurti, negoziati su "scambio territori" ricordano tempi della guerra (2)

- Il capo dello Stato kosovaro è tornato a chiedere in questi giorni, tramite la propria pagina Facebook ufficiale, pacifiche "correzioni dei confini" tra Kosovo e Serbia facendo notare che si tratta di un'idea buona per Pristina "nonostante i detrattori si fanno portavoce della divisione e dello scambio dei territori". Secondo Thaci, in questa situazione "non esiste altra opzione se non dare il diritto ai cittadini di decidere da soli cosa è nell'interesse del Kosovo. Per questo - ha detto - è imperativo dare loro il diritto di un voto popolare sul quale sto lavorando". La proposta di Thaci ha sollevato critiche nel paese, in quanto l'integrazione della valle di Presevo nel Kosovo implicherebbe d'altra parte la cessione di parti dell'attuale nord del paese, abitate da cittadini di etnia serba, nell'ambito di un più ampio accordo su uno "scambio di territori" tra Belgrado e Pristina. (segue) (Kop)