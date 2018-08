Kosovo-Serbia: leader Vetevendosje Kurti, negoziati su "scambio territori" ricordano tempi della guerra (3)

- I rappresentanti politici di etnia albanese residenti nella valle di Presevo sostengono l'idea di uno scambio di territori tra Kosovo e Serbia. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency", un autorevole politici dell'area, Riza Halimi, ritiene che una potenziale unione con il Kosovo del territorio della valle di Presevo, attualmente nella Serbia meridionale, soddisferebbe "le ambizioni di lunga data" degli albanesi nella regione. Secondo Halimi, presidente del Partito d'azione democratica, la proposta non dovrebbe provenire però dal presidente kosovaro Hashim Thaci ma dal parlamento di Pristina. A suo modo di vedere, se nella fase finale del dialogo tra Pristina e Belgrado sarà discusso, come giusto che sia, anche il tema del territorio della valle di Presevo e per questo un rappresentante politico dell'area dovrebbe partecipare ai negoziati di Bruxelles. (segue) (Kop)