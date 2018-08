I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: leader Vetevendosje Kurti, negoziati su "scambio territori" ricordano tempi della guerra - Negoziati sullo "scambio di territori" o su modifiche ai confini tra Serbia e Kosovo portano più vicini alla guerra che alla pace. Lo sostiene il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, all'opposizione in Kosovo secondo quanto dichiarato al quotidiano "Voice of America". Secondo Kurti, uno scambio di territori tra Pristina e Belgrado avrebbe conseguenze negative. "Sono particolarmente preoccupato perché, sulla base dell'amara storia più recente nei Balcani, discussioni sullo scambio di territori portano a spostamenti della popolazione piuttosto che un cambio dei confini - ha detto il politico kosovaro -. Sappiamo bene che il dialogo sui territori è più vicino alla guerra che alla pace". A suo modo di vedere, il fatto che il presidente kosovaro Hashim Thaci abbia avviato le discussioni sul tema è legato ai suoi timori di essere incriminato dal Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). (segue) (Res)