Kosovo: nonostante polemiche prosegue costruzione strada tra Decani e Plave (3)

- L'arresto dei lavori per la ricostruzione della strada che collega Decani fino al confine con il Montenegro aveva suscitato numerose reazioni sia da parte dei politici kosovari che dalla comunità internazionale. La decisione di sospendere la costruzione del tratto stradale era arrivata dopo la richiesta presentata dal monastero ortodosso di Decani, che denuncia che i lavori si trovano in aree "a protezione speciale". La comunità internazionale si era schierata con il monastero ortodosso, preoccupata per quella che sembrava essere un'attività di costruzione illegale all'interno di una zona protetta. "Chiediamo a tutte le parti interessate di cercare una soluzione reciprocamente accettabile in conformità con la legge del Kosovo e gli impegni internazionali", aveva affermato l'Osce in una dichiarazione. Il capo della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova, aveva sottolineato tramite Twitter che la "legge sulla zona di protezione speciale" è stata "strettamente rispettata". (segue) (Kop)