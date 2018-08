Kosovo: capogruppo Ldk Hoti, presidente Thaci alimenta speranze serbe di prendere parte del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo in parlamento della Lega democratica del Kosovo (Ldk, maggiore partiti dell'opposizione kosovara), Avdullah Hoti, è tornato a criticare oggi la proposta del presidente Hashim Thaci per uno "scambio di territori" con la Serbia sostenendo che porterà ad una "partizione" del paese. Hoti ha definito "controversa" la proposta lanciata da Thaci, riferisce l'emittente "Rtk". Secondo Hoti, la proposta di Thaci "alimenta le speranze che il Kosovo sarà diviso e che una parte del paese si unirà alla Serbia". "Nuove elezioni daranno al paese un governo e un Assemblea nazionale legittima che prenderà incarico il destino del paese e non permetterà al paese di siglare accordi per conto dello Stato". (segue) (Kop)