Kosovo: capogruppo Ldk Hoti, presidente Thaci alimenta speranze serbe di prendere parte del paese (7)

- Anche il sindaco della località di Bujanovac, Shaip Kamberi, ha detto che già in un referendum del 1992 gli abitanti della valle di Presevo hanno chiaramente espresso la volontà di entrare a fare parte del Kosovo. Per il sindaco del comune di Presevo, Shqiprim Afrimi, la proposta del presidente Thaci dovrebbe essere sostenuta dalla comunità internazionale. Il presidente kosovaro Thaci ha detto nei giorni scorsi che intende organizzare un referendum per chiedere ai cittadini se sono favorevoli all'integrazione nel territorio del Kosovo della valle di Presevo, regione della Serbia meridionale a maggioranza albanese. (Kop)