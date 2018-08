Serbia: presidente Vucic, per cancelliere tedesco Merkel confini con Kosovo già demarcati (4)

- Secondo quanto spiegato ieri dal vicepremier e ministro degli Esteri Ivica Dacic, a partire da settembre Serbia e Kosovo dovranno discutere di proposte "più concrete" poiché l'Ue preme per un accordo in vista delle elezioni europee del 2019. Stando a quanto riportato dall'emittente "B92", Dacic ha affermato che "a partire da settembre, dovremmo parlare di cose più concrete riguardo quello che alcuni considerano un compromesso (con il Kosovo)". Come evidenziato dal capo della diplomazia serba, a settembre ci sono importanti appuntamenti con l'Assemblea generale Onu e anche "l'Ue mette fretta" a Pristina e Belgrado in considerazione della scadenza del mandato della Commissione e in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019. Il ministro ha precisato che ancora non è stato discusso esattamente quelli che potrebbero essere i territori coinvolti in uno "scambio" tra Kosovo e Serba "in quanto per ora è stato discusso solamente se si tratta di un'idea accettabile". Dacic ha ribadito tale tesi "attendista" anche rispondendo ad una domanda sul destino dei serbi a sud del fiume Ibar in caso di un accordo sulla demarcazione dei confini serbo-kosovari. (Seb)