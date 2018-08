Kosovo-Serbia: leader Vetevendosje Kurti, negoziati su "scambio territori" ricordano tempi della guerra (5)

- La scorsa settimana il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato di impegnarsi "a favore di una demarcazione con gli albanesi". Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", Vucic ha detto che "il fatto di avere un territorio che ognuno tratta diversamente e per la quale non sappiamo a chi appartiene sarà sempre fonte di potenziali scontri". Vucic ha dichiarato ai giornalisti a Sid, al confine con la Bosnia, che "l'accordo tra Belgrado e Pristina sarà rappresentato da un pacchetto a tutto tondo e non sarà semplificato come molti pensano". (Kop)