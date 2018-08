Kosovo: nonostante polemiche prosegue costruzione strada tra Decani e Plave (4)

- Sempre su Twitter, l'ambasciatore statunitense Greg Delawie aveva pubblicato la dichiarazione dell'Osce e aveva aggiunto che gli Stati Uniti sono pienamente d'accordo con la linea adottata. Nel frattempo, il partito d'opposizione Movimento Vetevendosje aveva detto che la strada in questione è di "importanza nazionale" e che la decisione di fermare i lavori stradali non può arrivare dal monastero: in una dichiarazione, la sezione locale del partito a Decani aveva condannato gli sforzi continui del monastero di ostacolare lo sviluppo del comune, e aveva esortato il governo del Kosovo a risolvere la questione "in modo da non mettere i cittadini di fronte al clero politicizzato". (segue) (Kop)