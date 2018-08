Kosovo: nonostante polemiche prosegue costruzione strada tra Decani e Plave (5)

- Anche il Movimento Nisma (Nisma) di Decani aveva espresso preoccupazione per l'arresto dei lavori stradali. Rasim Selmanaj, deputato dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), partito governativo, aveva dichiarato che il monastero di Decani sta conducendo una "politica sbagliata" impedendo intenzionalmente la realizzazione delle opere infrastrutturali affinché il comune cambi la sua posizione in merito alle proprietà "Apiko" e "Iliria", richieste dal monastero. Il ministro delle Infrastrutture di Pristina, Pal Lekaj, aveva affermato a maggio che il progetto stradale non viola la legislazione sulle Zone di protezione speciale e si trova comunque a una distanza sufficiente, ovvero a cinque chilometri dal monastero ortodosso. (Kop)