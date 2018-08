Kosovo: capogruppo Ldk Hoti, presidente Thaci alimenta speranze serbe di prendere parte del paese (4)

- Il partito Ldk continua tuttavia a rifiutarsi di prendere parte alla squadra negoziale, guidata da Thaci, sostenendo che il capo dello Stato non ha legittimità e mandato per guidare il dialogo a Bruxelles. Secondo il presidente kosovaro, "le ultime dichiarazioni di Hoti sul fatto che Medvegja, Bujanoc e Presheva sono parte del Kosovo sono molto incoraggianti" e per questo "sono pronto a invitare Hoti a guidare il dialogo con la Serbia". "Ha l'esperienza politica e diplomatica, e ha le credenziali accademiche per le riforme fiscali e ha l'autorità per difendere le cause nazionali", ha precisato Thaci in riferimento al leader dell'Ldk. (segue) (Kop)