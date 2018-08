Crollo ponte: governatore Fedriga, regione Friuli vicina ai feriti

- Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha espresso la vicinanza dell'amministrazione e della comunità regionale alle vittime e ai familiari delle persone coinvolte nel disastro del crollo del ponte Morandi sulla A10. "Siamo in pensiero per le condizioni dei feriti del Friuli Venezia Giulia che in queste ore sono ricoverati negli ospedali di Genova: la Regione è vicina", ha detto in una nota. Tra i soccorsi sono due le persone di Trieste rimaste ferite a seguito dell'incidente mentre erano di passaggio con la loro auto per Genova: Rita Giancristofaro, di circa 40 anni, e Federico Cerne, di 34. La donna è ricoverata all'ospedale Galliera, dove ha subito una doppia operazione all'addome e al femore, mentre il trentaquattrenne è in codice giallo al reparto Ortopedia dell'ospedale Villa Scassi del capoluogo ligure.(Res)