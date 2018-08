Balcani: Merkel, inammissibili discussioni su modifiche ai confini

- Una correzione dei confini nei Balcani è qualcosa che non può accadere: lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano "Lajmi". Merkel ha criticato "alcune tendenze" presenti nei Balcani occidentali che stanno portando ad un dibattito su aggiustamenti ai confini tra Serbia e Kosovo, ovvero qualcosa "che non può accadere". Le dichiarazioni sono state fatte durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, Denis Zvizdic, in visita a Berlino.(Kop)