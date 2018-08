Albania: arrestato giovane svedese con 19 pistole, viaggiava su bus dal Kosovo

- Un giovane svedese di 21 anni, Sebastian Vall, è stato arrestato oggi dalla polizia albanese al valico di frontiera di Murriqan, al confine tra Albania ed Montenegro, dopo che durante i controlli nella sua borsa sono state trovate 19 pistole di calibro 7.65 mm. Il giovane svedese, finito in manette con l'accusa di "traffico d'armi", stava viaggiando a bordo di un pullman di linea tra il Kosovo e la Germania. La polizia non ha fornito altri dettagli e non è ancora noto dove Vall abbia preso le pistole e quale sia stata la loro destinazione.(Alt)