Serbia: vicepremier Mihajlovic, attacchi contro presidente Vucic atti di resistenza contro l'ordine

- I recenti attacchi mediatici contro il presidente della Serbia Aleksandar Vucic rappresentano atti di resistenza all'introduzione dell'ordine nel paese. Lo ha affermato oggi il vicepremier di Belgrado Zorana Mihajlovic in una dichiarazione ripresa dall'emittente "B92". Mihajlovic ha detto che "gli attacchi provengono dalla cosiddetta opposizione, dal settore non governativo, da alcune tifoserie e anche da alcuni singoli esponenti della Chiesa ortodossa serba". Mihajlovic ha dichiarato che "l'opposizione, invece di scusarsi per avere portato l'economia del paese sull'orlo della bancarotta, attacca il presidente Vucic nel momento in cui lui cerca di risolvere il problema del Kosovo". Mihajlovic ha detto che "non esiste un altro paese al mondo in cui l'opposizione arreca così tanto danno al futuro dei cittadini". (segue) (Seb)