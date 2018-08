Fyrom: premier Zaev, il 30 settembre cittadini sceglieranno una "Macedonia europea" (4)

- La minoranza albanese, che conta per circa il 25 per cento della popolazione macedone, continua ad avere un peso importante nella politica macedone. La situazione conflittuale sembra per molti versi superata, anche se il tema dei diritti alla minoranza albanese continua ad essere fonte di divergenze tra i partiti politici e nella società della Fyrom. Nel maggio 2015 i violenti scontri di Kumanovo, tra i ribelli legati all'indipendentismo albanese e le forze di polizia della Fyrom sono stati uno degli episodi più cruenti nella storia recente della Fyrom: un commando armato legato all'Nla, noto anche come "Uck macedone" in riferimento ai guerriglieri del Kosovo e formato da indipendentisti kosovari e macedoni di etnia albanese, ha rivendicato la responsabilità degli scontri a fuoco con le forze di sicurezza macedoni nella cittadina di Kumanovo. I presunti terroristi di Kumanovo sono state fermati in diverse operazioni della polizia, in particolare nell’area della stessa cittadina del nord della Fyrom e nei pressi del confine con il Kosovo. (segue) (Mas)