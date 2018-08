Kosovo-Serbia: presidente Thaci, serve pacifica demarcazione del confine

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve concludersi con il reciproco riconoscimento dei due paesi: è tornato a ripeterlo il presidente kosovaro Hashim Thaci, rispondendo, come riferisce il quotidiano "Epoka e Re", alle dichiarazioni dell'ex premier svedese Carl Bildt, il quale ha dichiarato che "chiunque parli di correzione dei confini sta abbracciando una nuova ondata di pulizia etnica". "Dobbiamo arrivare al reciproco riconoscimento ed a rapporti di buon vicinato tra Kosovo e Serbia", ha sottolineato Thaci aggiungendo che "ritardi costerebbero troppo". "Sono contro una partizione (del Kosovo); contro scambi di territorio; contro lo status quo; contro la creazione di una Repubblica Srpska in Kosovo. Ma sono in favore di una pacifica demarcazione dei confini per delineare i 400 chilometri della frontiera tra Kosovo e Serbia", ha spiegato Thaci secondo cui "un accordo bilanciato è nell'interesse di tutti". Le dichiarazioni di Thaci avvengono nell'ambito di una polemica innescata dalla sua proposta di "correzioni" territoriali lungo il confine tra Serbia e Kosovo. Anche in Serbia il presidente Aleksandar Vucic si è mostrato aperto ad un possibile compromesso, richiesto dall'Ue nell'ambito del rilancio del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti. (segue) (Kop)