Difesa: Tricarico (Icsa) a "Il Messaggero", la naja era solo un danno (3)

- Aprire le porte delle Forze armate - continua - agli extracomunitari: "Con cautela, con un progetto pilota, una legislazione premiante, promesse di cittadinanza e aiuti alle famiglie. Oggi abbiamo difficoltà oggettive a inserire i nostri contingenti fuori dai confini nazionali, ad avere un'adeguata comprensione culturale e d'intelligence del contesto in Pesi come Iraq, Afghanistan, Libia, Libano, Kosovo... Rischiamo di trovarci in situazioni di pericolo per l'ignoranza del territorio, dei suoi rituali, della sua lingua, della sua cultura. Basti pensare alla missione in Niger, gli extracomunitari sarebbero un valore aggiunto", ha concluso Tricarico. (Res)