Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, protesteremo davanti a Ue contro divieto ingresso per accademico kosovaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo condanna fermamente la linea adottata dall'autorità della Serbia che hanno negato l'ingresso nel territorio all'accademico Hivzi Islami per la seconda volta in pochi giorni. E' quanto affermato oggi tramite il proprio profilo Twitter ufficiale dal vicepremier kosovaro e ministro degli Esteri Behgjet Pacolli. Il capo della diplomazia di Pristina ha sottolineato che la polizia serba ha respinto al confine l'accademico kosovaro, che stava cercando per la seconda volta in pochi giorni di raggiungere i suoi familiari residenti nella Serbia meridionale. "Protesteremo davanti al Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas) per la violazione dell'accordo sul libero movimento e agiremo secondo il principio di reciprocità", ha dichiarato Pacolli. Già in settimana, dopo che ad Islami era stato negato una prima volta l'accesso al territorio serbo, alcuni politici di Pristina avevano invitato le autorità locali a rispondere in maniera speculare impedendo la visita a Mitrovica del direttore dell'ufficio serbo in Kosovo, Marko Djuric, che invece si è potuto recare regolarmente nel nord del Kosovo. Djuric era stato invece preso di forza dalla polizia kosovara a Mitrovica e rimandato in Serbia a fine marzo, innescando una crisi ora superata nel processo di dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Kop)