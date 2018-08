Balcani: presidente Repubblica Srpska Dodik, troppo rischioso per la Serbia accettare reintegrazione Kosovo (2)

- Le dichiarazioni del presidente della Repubblica Srpska sembrano dare sostegno alla posizione esternata in settimana dal presidente serbo Aleksandar Vucic, attaccato dai maggiori partiti dell'opposizione per la sua apertura verso una possibile demarcazione dei confini con il Kosovo. Il presidente della Serbia Vucic ha affermato che "la mia politica, nonché, il mio impegno, è quello di tracciare i confini tra noi e gli albanesi". Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", Vucic ha detto che "il fatto di avere un territorio che ognuno tratta diversamente e per la quale non sappiamo a chi appartiene sarà sempre fonte di potenziali scontri". Vucic ha dichiarato ai giornalisti a Sid, al confine con la Bosnia, che "l'accordo tra Belgrado e Pristina sarà rappresentato da un pacchetto a tutto tondo e non sarà semplificato come molti pensano". (segue) (Kop)