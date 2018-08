Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, protesteremo davanti a Ue contro divieto ingresso per accademico kosovaro (2)

- L'episodio dell'ingresso in territorio serbo negato per l'accademico kosovaro si inserisce in un periodo delicato nei rapporti tra Pristina e Belgrado, con un dibattito in corso su eventuali "correzioni territoriali" lungo il confine. "Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic si impegna per trovare una soluzione che eviterà in futuro una guerra in Kosovo", ha dichiarato ieri il segretario generale del presidente Nikola Selakovic all'emittente "Rts". Selakovic ha affermato che "il problema del Kosovo è il più complesso che le autorità serbe sono invitate a risolvere e non possiamo più aspettare". Selakovic ha detto che "è passata l'epoca in cui il tempo lavorava a favore della Serbia". Selakovic ha commentato le dichiarazioni dei giorni scorsi di Vucic, il quale ha affermato di impegnarsi "a favore di una demarcazione con gli albanesi". Il segretario del presidente ha detto che "Vucic non è il primo presidente ad avere parlato della demarcazione, dato che lo stesso ha fatto l'ex presidente jugoslavo Dobrica Cosic". Selakovic ha affermato che "questo indica che il problema è complesso e serio e non siamo riusciti a risolverlo quando avevamo una posizione molto migliore di quella attuale e quando eravamo molto più forti". (segue) (Kop)