Kosovo: leader opposizione Mustafa, presidente Thaci e premier Haradinaj inadatti a guidare dialogo con Serbia (2)

- In settimana anche il capogruppo in parlamento dell'Ldk Avdullah Hoti ha criticato il presidente Thaci sostenendo che non guiderà il dialogo con la Serbia a Bruxelles in quanto "non ha il mandato per farlo". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Hoti ha affermato che "i cittadini del Kosovo decideranno tramite elezioni libere chi guiderà il dialogo con la Serbia". "Una cosa è sicura: questa persona non sarà Thaci", ha aggiunto il capogruppo del maggiore partito di opposizione. Le dichiarazioni di Hoti arrivano dopo che il presidente kosovaro Hashim Thaci ha invitato il leader dell'Ldk a guidare il dialogo con la Serbia. Parlando ai media, come riportato dal portale "Gazeta Express", Thaci si è detto pronto a cedere il suo ruolo come capo negoziatore nel dialogo mediato dall'Ue con la Serbia e ha proposto Hoti come possibile sostituto. (segue) (Kop)