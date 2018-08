Kosovo: ministero Esteri condanna attacco contro ambasciata in Svezia

- Il ministero degli Esteri di Pristina ha condannato l'attacco avvenuto oggi contro l'ambasciata kosovara in Svezia. Lo riferisce il portale d'informazione "Indeksonline". "Il ministero degli Esteri kosovaro ritiene che questi attacchi, che avrebbero potuto causare gravi ferite allo staff diplomatico che stava facendo il suo lavoro, sono inaccettabili", si legge in una nota diffusa da Pristina. "Invitiamo le autorità del paese ospitante a trovare gli autori di questo atto il prima possibile ed a portarli davanti alla giustizia", aggiunge il ministero degli Esteri ricordando che quello odierno è il secondo attacco da quando la rappresentanza diplomatica kosovara in Svezia è stata aperta nel 2009.(Kop)