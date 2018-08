Balcani: presidente Repubblica Srpska Dodik, troppo rischioso per la Serbia accettare reintegrazione Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raramente ci si chiede se la Serbia potrebbe accettare il Kosovo nuovamente nel suo territorio, visto che diventerebbe un paese con il 30 per cento di albanesi nel suo parlamento. Lo ha dichiarato oggi Milorad Dodik, presidente della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina. "Al fine di ottenere il riconoscimento internazionale del vostro governo, dovreste dare agli albanesi il 30 per cento dei seggi in parlamento, la posizione del primo ministro, il presidente del parlamento o il presidente. Dovreste introdurre la loro lingua in parlamento. Se qualcuno pensa che possiamo farlo, allora che spinga in tale direzione", ha dichiarato Dodik parlando al quotidiano serbo "Blic". A suo modo di vedere invece, i quattro principali comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo dovrebbero essere reintegrati nel territorio della Serbia, mentre le proprietà della Chiesa ortodossa serba in territorio kosovaro dovrebbero essere protette in base agli standard internazionali e dovrebbero godere di uno status di extraterritorialità. (segue) (Kop)