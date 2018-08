Kosovo-Serbia: Lista serba, cittadini serbo kosovari accetterebbero accordo solo con maggiori diritti

- I cittadini di etnia serba in Kosovo accetterebbero una divisione del paese solo se il relativo accordo garantirebbe loro maggiori libertà e diritti: lo ha detto il vicepresidente della Lista serba, Igor Simic, parlando all'emittente televisiva "Rts". L'esponente del partito dei serbi in Kosovo ha ribadito che la Lista serba ha fiducia solamente della squadra negoziale di Belgrado nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. Simic si è detto "certo" che solo un accordo che prevede "possibilità di progressi economici e politici" potrebbe essere accettato dai serbo kosovari. Secondo quanto spiegato venerdì dal segretario generale della presidenza serba, il capo dello Stato Aleksandar Vucic si sta impegnando per trovare una soluzione che eviterà in futuro una guerra in Kosovo. Selakovic ha affermato che "il problema del Kosovo è il più complesso che le autorità serbe sono invitate a risolvere e non possiamo più aspettare" e ha aggiunto che "è passata l'epoca in cui il tempo lavorava a favore della Serbia". (segue) (Kop)