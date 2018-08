Kosovo-Serbia: Lista serba, cittadini serbo kosovari accetterebbero accordo solo con maggiori diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana Vucic ha affermato di impegnarsi "a favore di una demarcazione con gli albanesi". Il segretario del presidente ha osservato che "Vucic non è il primo presidente ad avere parlato della demarcazione, dato che lo stesso ha fatto l'ex presidente jugoslavo Dobrica Cosic". Selakovic ha affermato che "questo indica che il problema è complesso e serio e non siamo riusciti a risolverlo quando avevamo una posizione molto migliore di quella attuale e quando eravamo molto più forti". Selakovic ha evidenziato che "fortunatamente, la Serbia ha una persona coraggiosa che ricopre l'incarico presidenziale in una situazione in cui il 95 per cento delle probabilità indicano che non avremo mai una soluzione per il Kosovo e con il rimanente cinque per cento Vucic cerca di fare il possibile". (Kop)