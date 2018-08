Energia: Givert (Tap), in Italia rimosse in sicurezza 446 piante di ulivo

- Il consorzio incaricato della costruzione del gasdotto Transadriatico (Tap) ha assicurato la "rimozione temporanea" di 446 piante di ulivo in Italia. Lo ha affermato Lisa Givert, capo della comunicazione del consorzio Tap, in un'intervista all'agenzia di stampa azera "Trend". Secondo quanto spiegato, il consorzio Tap in linea con l'autorizzazione concessa dal ministero dell'Economia di Roma nel maggio 2015 sta portando avanti le attività necessarie a completare l'infrastruttura energetica che porterà il gas dai giacimenti azeri nel Mar Caspio fino alle coste italiane. "Alla fine del luglio 2018, Tap ha assicurato la rimozione temporanea in sicurezza di 446 alberi di ulivo e li ha ospitati presso Masseria del Capitano. Ciò è stato necessario al fine di salvaguardare e preservare la salute degli ulivi", ha dichiarato Givert. La responsabile comunicazione del consorzio Tap ribadisce che questo processo è avvenuto con il consenso e sotto la supervisione delle autorità locali competenti, mentre per tutelare la stagione turistica in Puglia Tap ha "temporaneamente sospeso i principali lavori di costruzione durante il periodo estivo", come avvenuto ogni anno dall'inizio della costruzione dell'opera. (segue) (Res)