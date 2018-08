Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa Scott, normalizzazione rapporti accelererà integrazione Ue (2)

- I presidenti di Serbia e Kosovo Aleksandar Vucic e Hashim Thaci sono impegnati in un delicato processo di rilancio del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti. In questi giorni i due capi dello Stato stanno avanzando delle proposte, che li rendono esposti ad accese critiche nel caso di Pristina non solo dall'opposizione ma anche dal governo. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato ieri che "la mia politica, nonché, il mio impegno, è quello di tracciare i confini tra noi e gli albanesi". Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", Vucic ha detto che "il fatto di avere un territorio che ognuno tratta diversamente e per la quale non sappiamo a chi appartiene sarà sempre fonte di potenziali scontri". Vucic ha dichiarato ai giornalisti a Sid, al confine con la Bosnia, che "l'accordo tra Belgrado e Pristina sarà rappresentato da un pacchetto a tutto tondo e non sarà semplificato come molti pensano". (segue) (Seb)