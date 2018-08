Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa Scott, normalizzazione rapporti accelererà integrazione Ue

- Gli Stati Uniti sono pronti ad ascoltare e ad aiutare i negoziati per raggiungere un accordo finale tra Kosovo e Serbia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore statunitense a Belgrado Kyle Scott parlando al quotidiano serbo "Blic". Secondo il diplomatico, quanto prima avverrà la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina e quanto più rapido sarà il percorso di integrazione dei due paesi nell'Unione europea. "Gli Stati Uniti sostengono fortemente i negoziati tra Pristina e Belgrado", ha detto aggiungendo che i due paesi dovrebbero fare delle proposte concrete per arrivare ad una soluzione finale. "E' tempo per i paesi di essere creativi e flessibili. Dovrebbero proporre una soluzione. Gli Stati Uniti sono pronti ad ascoltare e ad aiutare questi negoziati", ha concluso Scott. (segue) (Seb)