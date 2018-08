Balcani: portavoce ministero Esteri russo Zakharova, Mosca contraria a demarcazione confini Kosovo (2)

- Il presidente della Serbia Vucic si recherà il 15 settembre a Mosca per discutere con l'omologo Vladimir Putin la questione del "Kosovo". Secondo quanto scritto ieri dal quotidiano "Vecernje novosti", "il tema del Kosovo sarà centrale durante l'incontro tra i due capi di Stato". La testata ha inoltre ricordato che prima dell'incontro in questione, Vucic parteciperà a Bruxelles a un nuovo round di trattative con il presidente di Pristina Hashim Thaci. Vucic il mese scorso ha dichiarato di auspicare una visita di Putin in Serbia da novembre. "(Il presidente francese) Emmanuel Macron visiterà la Serbia a dicembre e Vladimir Putin arriverà in Serbia a novembre", ha detto Vucic alla stampa locale. Vucic in precedenza ha affermato che la visita di Putin a novembre in Serbia sarebbe "un grande onore" per il paese balcanico. La visita è stata annunciata nelle scorse settimane dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ma non è stata confermata dal Cremlino. Lo scorso 12 giugno il presidente serbo si è congratulato con la controparte russa in occasione della Giornata della Russia invitando Putin a recarsi in visita in Serbia. (segue) (Seb)