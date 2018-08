I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo-Serbia: direttore ufficio serbo Djuric, "idea sbagliata" concedere a Pristina seggio Onu senza nulla in cambio - Concedere al Kosovo un seggio presso le Nazioni Unite senza dare alla Serbia nulla in cambio è un'idea molto sbagliata: lo pensa il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, secondo quanto dichiarato al settimanale "Vreme" al termine della sua visita a Mitrovica. Secondo Djuric, per Belgrado accettare che Pristina abbia un seggio all'Onu equivarrebbe ad accettare l'indipendenza proclamata dell'intero territorio kosovaro e abbandonare la parte nord del paese, dove vive una nutrita comunità serba, "per sempre". "E' un'idea molto sbagliata", ha dichiarato l'esponente del governo serbo. (segue) (Res)