I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: presidente Thaci nomina giudici Corte costituzionale, tra loro un ricercato in Serbia - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha nominato nuovi giudici della Corte costituzionale. La stampa di Belgrado sottolinea che tra questi figura anche Radomir Laban, ricercato dalle autorità della Serbia, dove è accusato di corruzione. Una nota della presidenza kosovara riferisce che tutti i nuovi giudici hanno superato le procedure necessarie per la nomina, ma anche il partito di opposizione Movimento Vetevendosje ha criticato fortemente la scelta di Laban. Secondo il Vetevendosje la scelta di nominare Laban, ovvero una persona con un passato criminale, non solamente degrada il prestigio della Corte costituzionale kosovara ma punta anche a legittimare il progetto per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo. (segue) (Res)