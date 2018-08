Nato: comandante Kfor Cuoci, Montenegro partner affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha contribuito in qualità di partner della Nato alla sicurezza europea e oggi, dall'interno dell'Alleanza, rimane un partner affidabile che contribuisce alla sicurezza. Lo ha dichiarato il comandante della missione Kfor in Kosovo Salvatore Cuoci nel corso di un'intervista al quotidiano di Podgorica "Pobjeda". Cuoci ha detto che "il tempo della guerra è passato, ma oggi affrontiamo assieme altre sfide alla sicurezza". Commentando la decisione di Podgorica di dispiegare 29 militari in Kosovo, Cuoci ha detto che "avere un paese dei Balcani occidentali membro della Nato che aderisce alla missione Kfor aiuta la stabilità della regione". (segue)